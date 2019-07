Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Washtec von 81,00 auf 61,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Gewinnwarnung für 2019 impliziere der neue Ausblick eine operative Verbesserung des Herstellers von Fahrzeug-Waschstraßen im vierten Quartal, schrieb Analyst Eggert Kuls in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er behalte seine Kaufempfehlung bei, da das Geschäftsmodell intakt sei. Im zweiten Halbjahr müssten die Aufträge von Schlüsselkunden jedoch wieder steigen./elm/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007507501

AXC0113 2019-07-09/11:12