Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 14 auf 13 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stahlpreise dürften am Tiefpunkt angekommen sein und in den kommenden zwölf Monaten wieder anziehen, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Nach dem Kursanstieg des Sektors seit Jahresbeginn um rund ein Fünftel sollten Anleger in der Branche nun sehr selektiv vorgehen./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

AFA0027 2019-07-09/11:13

ISIN: DE0007500001