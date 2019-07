Die Deutsche Bank hatte am Sonntag den Abbau von weltweit 18.000 Jobs verkündet. Laut der Nachrichtenagentur Reuters falle somit jede fünfte Stelle weg. Doch damit nicht genug. Aus dem Aktienhandel wolle man komplett aussteigen - auch der Anleihehandel, einst Aushängeschild der Deutschen Bank, müsse abspecken. Im Investmentbanking wird es somit tiefe Einschnitte geben. Große Hoffnungen setze man nun auf das Geschäft mit Firmenkunden. Am Ende werde die Deutsche Bank eine kleinere, einfachere und weniger von den Launen des Marktes abhängige Bank sein, habe Vorstandschef Christian Sewing laut Reuters gesagt. Doch: Dieser Grobschnitt gleicht einem immensen Kraftakt. In diesem und auch im kommenden Jahr erwarte man rote Zahlen - und somit auch keine Dividende.

Mammutaufgabe

Dieser Weg wird somit kein leichter sein. Vor allem dann nicht, wenn eine Verschlechterung der konjunkturellen Großwetterlage die Geschäfte zusätzlich erschweren würde. ...

