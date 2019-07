Die Aktie von Evotec hängt weiterhin am Widerstand im Bereich von 25,83 Euro fest. Auch am heutigen Dienstag notierte der Wert wieder leicht darüber, um anschließend jedoch erneut darunter zurückzufallen. Wichtig wäre, dass nun relativ rasch, der nachhaltige Ausbruch gelingt. In den vergangenen Wochen hatte Evotec mit einigen guten News aufwarten können, die dem Kurs Unterstützung verliehen haben. Erst in dieser Woche meldete Evotec die Gründung der Breakpoint Therapeutics Gmbh.Das Spin-off-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...