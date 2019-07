=------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit Ranshofen - * Ziel: verstärkte Vermarktung der AMAG Walzprodukte in der globalen Automobilindustrie * Vorerst Fokus auf den japanischen Markt, Ausweitung auf andere Regionen vorgesehen Am Montag, dem 8. Juli 2019, wurde in Tokyo eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit in der Vermarktung der AMAG Aluminiumwalzprodukte in der globalen Automobilindustrie unterzeichnet. Die Vertragspartner AMAG, Marubeni-Itochu Steel Inc. und Marubeni Corporation sind übereingekommen, die gemeinsamen Stärken vorerst am japanischen Markt zu bündeln. Die Qualität der AMAG Walzprodukte gepaart mit der Marktpräsenz und lokalen Vertriebs- und Servicecenterstruktur der japanischen Vertragspartner bringen zahlreiche Vorteile für die Kunden in der japanischen Automobilindustrie hinsichtlich Qualität und Lieferperformance. Die Vereinbarung sieht auch eine Ausweitung der Zusammenarbeit auf die wichtigen Märkte Europa, China, USA, Mexiko, Indien, Thailand und Südkorea vor. "Die japanische Automobilindustrie steht für Innovation, Qualität und höchste Zuverlässigkeit, allesamt Werte, die auch die AMAG charakterisieren. In diesem Sinne freut es uns ganz besonders, gemeinsam mit unseren Partnern das Geschäft im asiatischen Raum weiter zu entwickeln. Mit Marubeni verbindet uns als Teileigentümer der kanadischen Elektrolyse Alouette bereits eine langjährige Partnerschaft", so Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG Austria Metall AG. Statement Marubeni: "Mit Hilfe des globalen Weiterverarbeitungs- und Logistiknetzwerks wird Marubeni durch die Ausweitung der Vermarktung von AMAG Produkten in der Automobilindustrie zur Reduktion des Gewichts von Fahrzeugen und zur Förderung des Einsatzes von nachhaltig produziertem Aluminium beitragen." Zur Aluminiumindustrie Mit einem prognostizierten mittelfristigen Wachstum von rund 10 Prozent pro Jahr ist die Automobilindustrie ein wichtiger Wachstumsfaktor im Bereich der Aluminiumwalzprodukte. Mit den neuen Anlagen in Ranshofen, der technologischen Kompetenz und ausgeprägten Stärke im Recycling ist die AMAG bestens für diese Entwicklung aufgestellt. Zur japanischen Fahrzeugindustrie Mit einem PKW-Bestand von rund 62 Millionen Fahrzeugen und einer jährlichen Produktion von rund 9,2 Millionen Fahrzeugen ist Japan ein sehr attraktiver Markt. Das Land liegt global an der dritten Position der Automobilherstellländer hinter China mit 26,7 Millionen Fahrzeugen und den USA mit 11 Millionen Fahrzeugen. Rund 4,2 Millionen der in Japan produzierten Fahrzeuge gehen in den Export, maßgeblich nach Nordamerika und Europa. Über Marubeni-Itochu Steel Inc. Marubeni-Itochu Steel Inc. verfügt über das Supply-Chain-Netzwerk für die Verarbeitung und den Just-in-time-Service von Stahl- und Aluminiumbändern mit Servicezentren für die Automobilindustrie. Über Marubeni Corporation Die Marubeni Corporation ist seit vielen Jahren im Aluminiumgeschäft als Händler sowie Investor in Elektrolysen tätig, unter anderem auch in der kanadischen Elektrolyse Alouette als Miteigentümer gemeinsam mit der AMAG. Über die AMAG Gruppe Die AMAG ist ein führender österreichischer Premiumanbieter von qualitativ hochwertigen Aluminiumguss- und -walzprodukten, die in verschiedensten Industrien wie der Flugzeug-, Automobil-, Sportartikel-, Beleuchtungs-, Maschinenbau-, Bau- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden. In der kanadischen Elektrolyse Alouette, an der die AMAG mit 20 Prozent beteiligt ist, wird hochwertiges Primäraluminium mit vorbildlicher Ökobilanz produziert. Rückfragehinweis: Pressekontakt: Leopold Pöcksteiner Leitung Strategie, Kommunikation und Marketing AMAG Austria Metall AG Lamprechtshausenerstraße 61 5282 Ranshofen, Austria Tel.: +43 (0) 7722-801-2205 Email: publicrelations@amag.at Website: www.amag.at Ende der Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Anhänge zur Meldung: =--------------------------------------------- http://resources.euroadhoc.com/documents/3278/5/10328417/0/20190709_PM_AMAG_Marubeni_de.pdf

July 09, 2019 05:04 ET (09:04 GMT)