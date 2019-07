München (ots) -



Seit 2013 Partner: Gläsernes Labor und Amgen Foundation



- MINT-Förderung in Deutschlands besucherstärkstem Schülerlabor - Anspruchsvolle Laborkurse für alle Altersklassen



Biotechnologie hautnah erleben - das ist im Gläsernen Labor in Berlin-Buch möglich. Um Schülerinnen und Schüler für MINT-Fächer zu begeistern, setzt sich die Amgen Foundation auch in diesem Jahr für den außerschulischen Lernort ein. Seit 2013 hat die Stiftung das Gläserne Labor mit über 106.000 Euro unterstützt.



Im Gläsernen Labor steht das Experimentieren im Mittelpunkt: Auf dem Wissenschafts- und Biotechnologiepark Campus Berlin-Buch verbringen Schülerinnen und Schüler ihre Ferien und Freizeit, um mit Pipette, Mirkoskop und Reagenzglas Einblicke in die Welt von Zellen und Molekülen zu gewinnen. Auch in diesem Jahr ist das Angebot wieder breit gefächert. Als forschendes Biotech-Unternehmen ist es Amgen wichtig, junge Talente für die Naturwissenschaften und die Biotechnologie zu begeistern. Daher unterstützt die Amgen Foundation das Gläserne Labor 2019 mit rund 8.800 Euro und verlängert damit die langjährige Partnerschaft.



Jugend forscht am Puls der Zeit



In fünf mit moderner Technik ausgestatteten Laboren können Nachwuchsforscherinnen und -forscher anspruchsvolle Laborarbeiten selber durchführen. Angeleitet von Experten erhalten Oberstufenschülerinnen und -schüler in den Sommerferien Einblicke in die Techniken der Biotechnologie und der Molekularbiologie, um ein menschliches Gen zu klonieren. Darüber hinaus sind in diesem Jahr ein Experimentier-Kurs in der Systembiologie sowie Tagesprogramme in den Neurowissenschaften zum Thema Alzheimer geplant. "Das anspruchsvolle Angebot des Gläsernen Labors in Berlin-Buch ermöglicht Jugendlichen einen guten Einblick in die naturwissenschaftliche Forschung", sagt Dr. Roman Stampfli, Geschäftsführer der Amgen GmbH. "Mit solchen Bildungsangeboten möchte die Amgen Foundation für MINT-Fächer begeistern und Nachwuchstalente unabhängig von ihrem Hintergrund fördern."



Die Zuschüsse wurden über den Spendenfond der Amgen Foundation bei der King Baudouin Foundation United States (KBFUS) gewährt, einer gemeinnützigen Organisation in den USA, die umsichtiges und wirkungsvolles Spenden nach Europa und Afrika ermöglicht.



Über Amgen



Amgen ist ein weltweit führendes unabhängiges Biotechnologie-Unternehmen, das mit nahezu 21.000 Mitarbeitern in fast 100 Ländern weltweit seit fast 40 Jahren vertreten ist. In Deutschland arbeiten wir an drei Standorten mit über 750 Mitarbeitern jeden Tag daran, Patienten zu helfen. Weltweit profitieren jährlich Millionen von Patienten mit schweren oder seltenen Erkrankungen von unseren Therapien. Unsere Arzneimittel werden in der Nephrologie, Kardiologie, Hämatologie, Onkologie, Knochengesundheit und bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen eingesetzt. Neben Originalpräparaten beinhaltet unser Portfolio auch Biosimilars. Wir verfügen über eine vielfältige Pipeline. www.amgen.de



Über die Amgen Foundation



Gesellschaftliches Engagement ist für das Biotechnologie-Unternehmen Amgen integraler Bestandteil seines unternehmerischen Handelns. Um die weltweiten Projekte zu koordinieren, wurde 1991 die Amgen Foundation gegründet. Ziel der Amgen Foundation ist es, Wissenschaftler von morgen zu inspirieren und zu fördern, die naturwissenschaftliche Ausbildung zu verbessern und die Gemeinschaften zu stärken, in denen Mitarbeiter von Amgen leben und arbeiten. Bis heute hat die Amgen Foundation weltweit nahezu 300 Millionen US-Dollar in Projekte von lokalen, regionalen und internationalen Partnern investiert, davon mehr als 150 Millionen US-Dollar in wissenschaftliche Bildungsprogramme. In Deutschland unterstützt die Amgen Foundation das Biotechnologie-Schulprogramm Amgen Biotech Experience für Lehrer und Schüler, die beiden Jugendforschungseinrichtungen Science College Overbach und das Gläserne Labor in Berlin-Buch sowie das Amgen Scholars Europe Program, das Forschungsmöglichkeiten für Studierende schafft. www.amgeninspires.com



