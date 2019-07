München (ots) - Anlässlich der jüngsten Mitgliedervertreterversammlung hat der Aufsichtsrat einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden für die Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. gewählt: Prof. Dr. Alexander Hemmelrath (66) löst Rolf Koch (65) ab, der aus persönlichen Gründen von diesem Posten zurückgetreten war. Hemmelrath, international tätiger Wirtschaftsprüfer, Steuer- und Unternehmensberater, ist damit Vorsitzender der Aufsichtsräte aller Versicherer der Gruppe sowie der BBV-Holding AG.



Die Aufgabe als stellvertrender Vorsitzender wird das langjährige Mitglied des Aufsichtsrates, Prof. Dr. Lorenz Fastrich (71), Ludwig-Maximilians-Universität München, ausüben. Weiterhin gehören diesem Gremium an: Professor Dr. Hartmut Nickel-Waninger (64), ehemaliger Vorstandsvorsitzender DBV-Winterthur und langjähriger Vorstand Gothaer Versicherungen, Dr. Wilhelm Schneemeier (62), früher in der Geschäftsleitung der Swiss Life Deutschland und Vorstand Deutsche Aktuarsvereinigung, Rechtsanwältin Silke Wolf (58), Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Bayerischer Bankenverband.



Neu in diesem Gremium ist Peter M. Endres (65). Er übernimmt zudem Mandate in den Kontrollgremien der Tochtergesellschaften Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BL) und Bayerische Beamtenversicherung AG (BA). Peter M. Endres ist bereits Mitglied des Nachhaltigkeitsbeirats von Pangaea Life und des Beirats der BBV Holding AG und Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Impact Ventures GmbH in Berlin. Zuvor war Endres lange Jahre Vorstandsvorsitzender der Ergo Direkt Versicherungen.



Eine weitere Verstärkung des Aufsichtsrates der BL stellt Prof. Dr. Yasmin Mei-Yee Weiß (40) dar. Yasmin Weiß unterrichtet als Professorin an der BWL-Fakultät der Technischen Hochschule Nürnberg mit einem besonderen Schwerpunkt auf Digitalkompetenzen. Sie ist Mitglied in mehreren Konzernaufsichts- und Beiräten und Gründerin des Start-Ups Yoloa.



"Wir danken Rolf Koch besonders herzlich für seine Arbeit für die Unternehmen der Bayerischen in den vergangenen Jahren. Sowohl als Vorsitzender des Vorstandes bis 2011 als auch in den letzten Jahren in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender hat sich Herr Koch um die Bayerische sehr verdient gemacht hat. Er war für uns alle stets ein wertvoller und sachkundiger Gesprächspartner und Begleiter", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. "Wir sind glücklich, mit Alexander Hemmelrath seit einigen Jahren einen sehr geschätzten Experten in allen unternehmerisch geprägten Fragen an unserer Seite zu wissen und freuen uns, dass er die neue Rolle als Vorsitzender der Aufsichtsräte übernommen hat. Ebenso freuen wir uns darüber, dass wir mit den weiteren neuen Mitgliedern unserer Aufsichtsräte eine besondere fachliche wie unternehmerische Expertise hinzugewonnen haben. Für unseren eingeschlagenen Transformationsprozess ist uns dies sehr wertvoll. "



"Meine neue Aufgabe für die Bayerische ist spannend und reizt mich sehr", sagt Alexander Hemmelrath. "Die Versicherungsgruppe die Bayerische zeigt ein dynamisches Wachstum, zeichnet sich durch besondere Innovationskraft am Markt aus und mit der Umsetzung der neu formulierten Unternehmensstrategie wird sich dieser Weg noch fortsetzen. Das zu begleiten, ist mir eine besondere Freude. Der Mitgliedervertreterversammlung danke ich für das Vertrauen."



Hemmelrath war bisher stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bayerischen Beamten Lebensversicherung a.G. Er ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Töchter Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und Bayerische Beamten Versicherung AG. Die Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats für die BL hat Dr. Schneemeier übernommen, für die BA Prof. Dr. Nickel-Waninger.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 500 Millionen Euro. Es werden Kapitalanlagen von rund 4,5 Milliarden Euro verwaltet und über 8.000 persönliche Berater betreuen mehr als 700.000 Kunden. Die Bayerische sieht sich als Spezialist für Vorsorge und Prävention und will dazu beitragen, vielleicht sogar das Versichern überflüssig zu machen.



