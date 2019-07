Unterföhring (ots) -



Casablanca, 1942. Die beiden Agenten Marianne (Marion Cotillard) und Max (Brad Pitt) lernen sich bei einem gemeinsamen Einsatz im von Nazi-Deutschland besetzten Marokko kennen und verstoßen prompt gegen die wichtigste Regel: Sie verlieben sich. Doch kann Max der geheimnisvollen Résistance-Kämpferin wirklich trauen? Unverkennbar setzt Star-Regisseur Robert Zemeckis ("Forrest Gump") mit dem charismatischen Star-Couple Brad Pitt und Marion Cotillard in glamouröser Ausstattung dem Klassiker "Casablanca" ein stilvolles Denkmal. Kostüm-Designerin Joanna Johnston erhielt 2017 dafür eine ®OSCAR-Nominierung. SAT.1 zeigt "Allied - Vertraute Fremde" am Sonntag, 14. Juli 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV. "Wunderschön, verwegen und glühend vor Sex und Spannung, ist 'Allied' ein hinreißend gefilmter, romantisch-intensiver, actiongeladener Film des großartigen Regisseurs Robert Zemeckis mit zwei gigantischen Starperformances von Brad Pitt und Marion Cotillard, der jedem Zuschauer etwas gibt." REX REED, OBSERVER



"Allied - Vertraute Fremde" Am Sonntag, 14. Juli 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV UK, USA 2016 Genre: Drama Regie: Robert Zemeckis



