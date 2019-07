Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 121,50 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerksbauer und Technologiekonzern zähle zu den hochklassigen Unternehmen in seiner Branche, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Bewertung sei daher im Vergleich zur Konkurrenz höher. Sollte sich das derzeitige Flugverbot beim Flugzeugtypen Boeing 737 Max aber verlängern, dürfte der Aufschlag noch zusammenschrumpfen./kro Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-07-09/11:52

ISIN: FR0000073272