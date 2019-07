Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Airbus von 136 auf 141 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Für die kommerzielle Luftfahrtbranche seien die Rahmendaten im Jahr 2019 nach wie vor positiv, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch wenn die Verkehrszahlen etwas zurückgegangen sind, reiche das nicht, um den aktuellen Zyklus aufzuhalten. So würden beispielsweise höhere Ölpreise die Attraktivität neuer Flugzeugtypen erhöhen./kro/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

