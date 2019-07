Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 195 auf 207 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Bedingungen im Sekundärmarkt dürften noch länger positiv bleiben, da es sogar im Frachtflugverkehr derzeit bergauf gehe, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der aktuellen Bewertung des Triebwerkbauers sei das aber schon eingepreist. Im zweiten Quartal dürften die Umsätze des Unternehmens im Vorjahresvergleich um 16 Prozent zugelegt haben./kro/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-07-09/11:56

ISIN: DE000A0D9PT0