Zürich (ots) - Atradius rechnet damit, dass sich in diesem Jahr

das Zahlungsrisiko im Firmengeschäft in nahezu allen westeuropäischen

Ländern erhöht und die Insolvenzen zunehmen. Ausser in den

krisengeschüttelten Volkswirtschaften Grossbritanniens (+7% gegenüber

Vorjahr) und Italiens (+6% gegenüber Vorjahr) sieht der

internationale Kreditversicherer aktuell besonders in der Schweiz ein

stark steigendes Forderungsrisiko mit +5% Firmenaufgaben gegenüber

Vorjahr. Noch im Februar ging der Kreditversicherer von 3% mehr

Insolvenzen bei Schweizer Unternehmen aus.



"Das Abkühlen der Weltkonjunktur hat auch die externe Nachfrage

nach Produkten und Dienstleistungen von Unternehmen aus Westeuropa

sinken lassen", sagt Mathias Freudenreich, Country Manager von

Atradius in der Schweiz. "Das sorgt jetzt für eine höhere

Insolvenzgefahr in den hiesigen Industriestaaten und macht auch das

innereuropäische Geschäft riskanter. Die Schweiz ist davon als

Exportnation stark betroffen. Hinzu kommt, dass die

Investitionstätigkeiten hierzulande derzeit verhalten sind. Auch geht

eine gewisse Unsicherheit von den anhaltenden Verhandlungen mit der

Europäischen Union über das Rahmenabkommen aus, das die Marktzugänge

zu den Nachbarländern regelt."



Schweiz: Wachstumsprognose gekürzt, Insolvenzprognose angehoben



Infolge des verhaltenen Ausblicks auf die weltwirtschaftliche

Entwicklung geht das Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft in

seiner aktuellen Konjunkturprognose für dieses Jahr von einem

bescheidenen Wachstum im Bereich von +1% aus. 2018 war die Wirtschaft

mit 2,5% noch mehr als doppelt so schnell gewachsen. Die

Exportaussichten sind gedämpft, vor allem aufgrund einer schwächeren

Nachfrage aus der Europäischen Union und den USA. Dies kann nicht

durch die Binnennachfrage ausgeglichen werden.



Atradius sieht derzeit besonders hohe Risiken für Lieferanten der

Bau- sowie der Baunebenbranche. An mehreren Orten besteht

mittlerweile ein Überangebot an Wohnungen, auch der Markt für

Geschäftsflächen scheint gesättigt. In der Folge sinken die

Auftragseingänge für Unternehmen aus dem Baugewerbe. Grosse

Unsicherheiten bestehen zudem auch bei Geschäften mit Firmen aus den

Branchen Stahl und bei Bekleidung/Textilien.



Grosse Schweizer Exportziele in Westeuropa: Insolvenzen steigen



Ein Grund für das getrübte Bild der Schweizer Wirtschaft sind die

schwächelnden Exporte, auch in die europäischen Nachbarländer.

Gleichzeitig nimmt das Forderungsrisiko bei den grössten Schweizer

Aussenhandelspartnern in Europa in diesem Jahr zu: So steigen gemäss

des aktuellen Atradius-Reports in Deutschland, Frankreich, Italien,

Grossbritannien, den Niederlanden und Österreich in diesem Jahr die

Insolvenzen wieder an - allerdings in unterschiedlichem Masse und mit

unterschiedlichen Branchen als Risikotreiber.



Deutschland: Die deutsche Wirtschaft ist weiterhin robust,

allerdings bekommt das stark auf den Export fokussierte Nachbarland

ebenfalls die schwächelnde Nachfrage aus dem Ausland zu spüren. Die

Inlandsnachfrage unterstützt die solide deutsche

Konjunkturentwicklung bislang. Atradius geht aktuell von 2% mehr

Insolvenzen in Deutschland als 2018 aus, das entspricht rund 19.700

Firmenaufgaben im Jahr 2019.



Frankreich: Nach rund 54.000 Firmenaufgaben im Jahr 2018 folgt ein

Wiederanstieg des Risikos beim zweitgrössten westeuropäischen

Aussenhandelspartner der Schweizer Wirtschaft: Um 3% dürften die

Insolvenzrate in diesem zulegen (55.600). Die grössten

Forderungsrisiken bestehen aktuell bei Geschäften mit französischen

Unternehmen aus dem Agrarbereich, dem Bau- und dem

Baumaterialiengewerbe sowie dem Papier- und Textilsektor.



Niederlande: Nach fünf Jahren rückläufiger Firmenpleiten steigen

die Insolvenzzahlen in diesem Jahr auch in den Niederlanden um +3% an

(2019: rund 4.400). Insgesamt dürfte die wirtschaftliche Entwicklung

des Landes in diesem Jahr aber weiterhin solide bleiben mit 1,7%

prognostiziertem Wachstum - getragen vor allem von der robusten

Inlandsnachfrage. Höhere Unsicherheiten bestehen bei Geschäften mit

Akteuren aus den Branchen Papier, Stahl und Textilien.



Grossbritannien: Für das Vereinigte Königreich gehen die

Atradius-Risikoexperten in diesem Jahr von einem Anstieg der

Firmenpleiten um +7% aus - vorausgesetzt, es kommt zu einem

geordneten Brexit und einer reibungslosen Übergangsphase beim

Austritt aus der europäischen Union. Aufgrund der grossen

Unsicherheiten gilt keine Branche in Grossbritannien derzeit als

risikoarm. Die grössten Gefahren für Zahlungsausfälle liegen aus

Sicht von Atradius derzeit in den Bereichen Agrar, Bau- und

Baumaterialien, Konsumgüter, Lebensmittel- und Getränke, Papier,

Dienstleistungen sowie Textilien.



Italien: Wirtschaftliche Stagnation, zunehmende politische

Unsicherheiten sowie eine strengere Kreditvergabe lassen die

Firmenpleiten in Italien in diesem Jahr um +6% gegenüber 2018

ansteigen. Besonders grosse Risiken gehen derzeit von Unternehmen der

italienischen Baubranche und italienischen Baumaterialienanbietern

aus. Auch Geschäfte mit Konsumgüterhändlern und Bekleidungsanbietern

sind mit hohen Unsicherheiten verbunden.



Österreich: Mit +2% gegenüber Vorjahr verhältnismässig moderat

steigen die Insolvenzen in diesem Jahr in Österreich. Nachdem die

österreichische Wirtschaft in den vergangenen Jahren sehr solide

gewachsen ist, verlangsamt sich die Konjunktur in diesem Jahr

aufgrund verhaltener Exporte. Die grössten Unsicherheiten bestehen

aktuell bei österreichischen Automobilzulieferern, Bauunternehmen,

Anbietern von Baumaterialien sowie Stahl- und Textilunternehmen.



Der aktuelle Atradius Country Report Western Europe



Der Country Report Western Europe von Atradius analysiert die

aktuelle wirtschaftliche Situation von Österreich, Belgien, Dänemark,

Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, den Niederlanden, Spanien,

Schweden, der Schweiz und Grossbritannien. Sie können den kompletten

Bericht mit mehreren Infografiken, Statistiken und

Wirtschaftsprognosen kostenlos im Internet auf www.atradius.ch im

Menüpunkt Publikationen herunterladen.



Über Atradius



Atradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,

Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen

mit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die von

Atradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor den

Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen auf

Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC),

einer der grössten Versicherer in Spanien und einer der grössten

Kreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online

unter www.atradius.ch





Originaltext: Atradius

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100058436

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100058436.rss2



Kontakt:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Madrid,

Zurich Branch



Astrid Goldberg

Pressesprecherin

Telefon: +41 43 300 6460

E-Mail: astrid.goldberg@atradius.com



Stefan Deimer

Pressereferent

Telefon: +41 43 300 6460

E-Mail: stefan.deimer@atradius.com