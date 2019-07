Neu-Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend® (https://www.inf ortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE_all_support/20190709001?re=/de/hom e) Technology, Inc. (TWSE: 2495) gibt bekannt, dass seine Mainstream-Storage-Lösungen ab sofort auch den 25-GbE-Netzstandard unterstützen. Dadurch werden die Anforderungen bezüglich des Bandbreitenverbrauchs von Hyperscale-Rechenzentren und M&E-Branchen erfüllt. Während der NAB 2019, eine der führenden M&E-Ausstellungen, wurde der EonStor GSa AFA-Speicher mit 25-GbE-Konnektivität mit dem Best of Show Award (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25Gb E_all_support/20190709002?re=/de/news/20190430/411)ausgezeichnet und bewies somit, dass die Branche für den neuen Netzwerkstandard bereit ist.



Neue Innovationen, wie z. B. HD-Video, KI und Big-Data-Anwendungen, erfordern mehr und leistungsstärkere Bandbreiten. Im Vergleich zu 10 GbE bietet 25 GbE 2,5x so viel Bandbreite, höhere Port-Dichte, geringere Kosten pro Gigabit und weniger Stromverbrauch. Somit wird 25 GbE voraussichtlich zum neuen Standard für die Speicher- und Serverlösungen der nächsten Generation.



Darüber hinaus bietet 25 GbE die zukunftsfähigste Konnektivität, da Abwärtskompatibilität mit 10 GbE sichergestellt wird sowie ein nahtloser Wechsel zum 100-GbE-Netzwerk möglich ist. Laut IEEE basiert der 100-GbE-Standard auf vier 25-GbE-Spuren. Der Trend zur 100-GbE-Infrastruktur wird mit der Übernahme von 25-GbE-Technologie an Fahrt gewinnen.



Mit Blick auf diesen Standardübergang und um den damit verbundenen steigenden Anforderungen gerecht zu werden, hat Infortrend 25-GbE-Konnektivität in seine Mainstream-Produktportfolios integriert, wie z. B. EonStor DS (https://www.infortrend.com/UrlCount er/DE/PR/25GbE_all_support/20190709003?re=/de/products/ds), EonStor GS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE_all_support/201 90709004?re=/de/products/gs), EonStor GSa (https://www.infortrend.com /UrlCounter/DE/PR/25GbE_all_support/20190709005?re=/de/products/gsa), EonStor GSc (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE_all_su pport/20190709006?re=/de/products/gsc) und EonStor GSe (https://www.i nfortrend.com/UrlCounter/DE/PR/25GbE_all_support/20190709007?re=/de/p roducts/gse). Auf der NAB 2019 präsentierte Infortrend den EonStor GSa All-Flash-Speicher mit zwei 25-GbE-Ports pro Host-Board, um die Blitzgeschwindigkeit und Effizienz bei der Verarbeitung von 8K DPX-Streams zu demonstrieren. Der Speicher stieß auf großen Anklang und wurde mit dem Best of Show Award ausgezeichnet.



"Wir sind stolz, umfassende Netzwerkoptionen anbieten zu können, von denen unsere Kunden profitieren. Mit zwei 25-GbE-Ports pro Host-Board kann unsere Speicherlösung eine Kapazität von bis zu 50 GbE zur Verarbeitung von Highspeed-Arbeitslasten unterstützen", so Thomas Kao, Senior Director für Produktplanung.



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.infortrend.com.



