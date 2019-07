Morphosys (WKN: 663200) geht neue Wege, um Krebs zu bekämpfen: Künftig wird Morphosys versuchen, QPCTL-Inhibitoren von Vivoryon Therapeutics zu entwickeln. Dazu schlossen beide Unternehmen - wie am Montagabend bekannt gegeben - eine weltweit gültige Lizenzvereinbarung, welche auch die Vermarktung miteinschließt. Vivoryon ist vielen besser bekannt als ehemalige Probiodrug.

Wie die Unternehmen mitteilten, wird Morphosys im Gegenzug bis zu 15 Millionen Euro in Vivoryon investieren und zwar per Kapitalerhöhung. Diese ist gegen Jahresende geplant. Morphosys strebt eine Minderheitsbeteiligung an. Laut Morphosys würden vorhandene präklinische Daten "stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...