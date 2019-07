Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor der anstehenden Bilanzsaison auf "Overweight" belassen. Mit der Siemens-Aktie fühle er sich wohl, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Das Quartal dürfte stark ausfallen, wenngleich der Konzern mit einem schwachen Geschäft in der Sparte Digital Industries aufgrund der hohen Abhängigkeit von der Autoindustrie zu kämpfen habe. Außerhalb der Sparte seien aber solide Ergebnisse und ein verbesserter Barmittelfluss zu erwarten. Allerdings sehe sich Siemens inzwischen stärkerem Gegenwind durch die Geopolitik gegenüber./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007236101