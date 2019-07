Oberursel (www.anleihencheck.de) - Die Kapitalmarktrenditen im Euroraum fielen in den vergangenen Wochen auf neue historische Tiefstände, so die Experten der Alte Leipziger Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Neben eingetrübten Konjunkturaussichten, einer niedrigen Inflation und Belastungen durch die immer wieder genannten politischen Themen - etwa Handelsstreit, Brexit oder Irankonflikt - habe hierfür insbesondere die Europäische Zentralbank (EZB) verantwortlich gezeichnet, die durch eine Anpassung ihrer Forward Guidance und dovishe Äußerungen Erwartungen bezüglich einer wieder expansiveren Geldpolitik im Euroraum befeuert habe. 10-jährige Bundesanleihen hätten zuletzt mit nahezu -0,40% und damit so niedrig wie nie zuvor rentiert. Ihr historisches Tief aus dem Juli 2016, das bis vor kurzem über mehrere Jahre Bestand gehabt habe, würden sie damit aktuell um fast 20 Basispunkte unterbieten. ...

