Paderborn (www.fondscheck.de) - Stiftungen in Deutschland riskieren der Bank für Kirche und Caritas (BKC) zufolge ihre obersten Anlageziele, so die Bank für Kirche und Caritas eG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Erhalt des Stiftungskapitals und die Erwirtschaftung von Erträgen, die für die Stiftungsarbeit erforderlich sind, seien in Gefahr. "Ein Großteil der fast 23.000 rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts in Deutschland befindet sich in einer unverschuldet schwierigen finanziellen Lage", sagt Bernhard Matthes, Bereichsleiter Portfoliomanagement bei der Bank für Kirche und Caritas (BKC). "Auslöser dafür ist primär die Niedrig- und Nullzinspolitik der Notenbanken." ...

