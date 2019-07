In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung.



In dieser Ausgabe geht es um BASF, Deutsche Bank, Wirecard, Apple, Tesla und Nel. Ein Gewinneinbruch um 47 Prozent im zweiten Quartal, die Jahresprognose drastisch gesenkt - bei BASF läuft es alles andere als rund. Die Aktie kommt schwer unter Druck und droht auf ein Mehrjahrestief zu fallen. Wie schlimm ist die Warnung von BASF wirklich und wie geht es mit der Aktie weiter? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um das neue Drama bei der Deutschen Bank, die vermeintlich hohe Bewertung der Wirecard-Aktie, die neue Verkaufsempfehlung für Apple, eine Gewinn-Überraschung bei Tesla und die Frage, bei welchem Kurs die Aktie von Nel fair bewertet ist. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.