Das Troisdorfer Familienunternehmen investiert knapp 7 Mio. EUR in das neue Gebäude und seine Ausstatung. Hinzu kommen in den nächsten fünf Jahren circa 10 Mio. EUR für Fertigungsmaschinen und intelligente Prozesse. "Wir investieren in hochmoderne, zukunftsträchtige Technologien und schaffen so die Voraussetzung für eine Industrie 4.0-fähige Fertigung. Mit dem Neubau bekennen wir uns klar zum Standort Troisdorf und der Fertigung in Deutschland", sagte CEO Bernd Reifenhäuser anlässlich des Spatenstichs. Und weiter: "Ich freue mich, dass wir mit dem Neubau die Basis für weiteres Wachstum schaffen". Umfassendes Inverstitionsprogramm Zur langfristigen Wachstumssteigerung plant die Reifenhäuser Gruppe insgesamt Investitionsmaßnahmen von 40 bis 45 Mio. EUR an den deutschen Standorten und im US-Werk in Wichita (Kansas). Ein weiterer Schwerpunkt der Investitions-Strategie ist die Forschung und Entwicklung der Extrusionsanlagen. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeits-Strategie investiert Reifenhäuser aktuell in seine Technika am Standort Troisdorf. Hier entstehen neue Labor- und Forschungsanlagen für nachhaltige Lösungen für die Kunststoffproduktion. Fertigung von 300 Flachdüsen jährlich Mit der neuen Fertigungshalle am Hauptsitz in Troisdorf erweitert die Reifenhäuser Gruppe ihre Fertigungskapazitäten deutlich. Die neu gegründete Business Unit Reifenhäuser Extrusion Systems (RES) liefert Key-Komponenten für anspruchsvolle Extrusionsanwendungen. "Ab 2020 fertigen wir in der neuen Produktionshalle jährlich 300 Flachdüsen für die Kunststoffextrusion", so Uwe Gaedike, Geschäftsführer der Reifenhäuser Extrusion Systems. Mit der Produktionserweiterung und modernen Fertigungstechnologien setzt Reifenhäuser seine Strategie fort, Kernkomponenten inhouse auszulegen und zu fertigen. "Die neue Flachdüsenproduktion richten wir konsequent auf Industrie 4.0 aus. Modernste Maschinentechnologien führen zu optimierten Lieferzeiten für unsere Kunden", prognostiziert Uwe Gaedike. Reifenhäuser Extrusion Systems beliefert sowohl die Extrusionsanlagen-Geschäftseinheiten der Reifenhäuser Gruppe als auch den freien Markt.

Den vollständigen Artikel lesen ...