Fiat Chrysler investiert insgesamt 700 Millionen Euro in eine Produktionslinie für die Elektro-Version des Fiat 500. Das berichtet Reuters unter Berufung auf einen Topmanager des Konzerns. Der Konzern habe in seinem Werk Mirafiori in Turin bereits den ersten Roboter der künftigen Produktionslinie installiert und plane, dort ab dem zweiten Quartal 2020 jährlich 80.000 Einheiten des elektrischen 500ers ...

