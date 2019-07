Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt - der DAX hat zuletzt rund 250 Zähler abgeben müssen - hinterlässt bei der Allianz kaum Spuren. Die Aktie notiert weiterhin in Schlagdistanz zum 17-Jahres-Hoch. Am Dienstag wagt sich Kepler-Cheuvreux-Analyst Peter Eliot aus der Deckung: Er erhöht sein Kursziel um weitere 20 Euro und setzt sich damit an die Spitze aller Analysten. Selbst DER AKTIONÄR ist (noch) nicht ganz so bullish.Das Erstaunliche an Peter Eliots neuem Kursziel ist: Die Allianz-Aktie ...

