Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,09 Prozent auf 173,14 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf minus 0,36 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Kalender.

Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Anhörung des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell vor dem US-Kongress, die am Mittwoch beginnt. Von der Anhörung erhoffen sich die Anleger Hinweise auf die künftige Geldpolitik in den USA. "Möglicherweise geben seine Äußerungen Anlass zu einer weiteren Korrektur der Zinserwartungen", sagte Experte Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Gestiegen sind die Renditen griechischer Staatsanleihen. Vor und direkt nach dem Wahlsieg der konservativen Nea Dimokratia (ND) bei den Parlamentswahlen hatten diese noch merklich nachgegeben. Die Zusammensetzung der neuen Regierung gilt unterdessen als pro-europäisch. Das wegen der schweren Finanzkrise wichtigste Ressort des Finanzministers übernimmt der Ökonom Christos Staikouras. Er war bereits zwischen 2012 und 2015 Vize-Finanzminister und hatte damals als Mitglied einer Koalitionsregierung der Konservativen mit den Sozialisten ein hartes Sparprogramm umgesetzt. /jsl/elm/mis

