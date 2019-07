Chengdu, China (ots/PRNewswire) - Am 22. Juni 2019 unterzeichnete Jiaozi Fin-Tech Dreamworks, mit Sitz in der Chengdu Hi-Tech Zone, eine Kooperationsvereinbarung mit der Cass Business School in Großbritannien zur gemeinsamen Förderung des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Finanzfachleuten in Chengdu und London. Dies ist ein weiterer wichtiger Kooperationsschritt zwischen Chengdu und London im Finanzbereich, nachdem im März dieses Jahres das Cass Business School Chengdu Center in der Chengdu Hi-Tech Zone errichtet wurde.



Chengdu unternimmt momentan große Anstrengungen, sich als das Finanzzentrum Westchinas zu etablieren. In den letzten Jahren hat sich Chengdu Financial City, angesiedelt in der Chengdu Hi-Tech Zone, zum führenden Standort der Finanztechnologiebranche in Chengdu entwickelt, während Jiaozi Fin-Tech Dreamworks einer der wichtigsten gemeinsamen Arbeitsbereiche für Finanztechnologie ist. Was "Jiaozi" betrifft, so handelt es sich dabei um eine Papierwährung, die vor rund 1.000 Jahren in Chengdu erfunden wurde und damit die früheste ihrer Art in China und sogar der ganzen Welt war.



Derzeit hat Jiaozi Fin-Tech Dreamworks 102 nationale und internationale Finanztechnologie-Teams angesammelt. Im Jahr 2019 wird sich die Betriebsfläche auf 100.000 Quadratmeter belaufen. Es wird prognostiziert, dass es bis Ende dieses Jahres dort rund 300 Unternehmen und 10.000 Forschungsfachkräfte aus dem Bereich Finanztechnologie geben wird.



Chengdu und London haben ihre Zusammenarbeit im Finanzbereich bereits seit längerem etabliert. Anfang 2010 besuchte der Bürgermeister der Finanzmetropole London die Chengdu Financial City, um über Kooperationsmöglichkeiten im Zuge des Aufbaus des Finanzzentrums in Westchina zu sprechen. Im vergangenen März wurde die Chengdu Jiaozi Financial Holding Group zur Teilnahme am London Global FinTech Summit eingeladen. Die Repräsentanz in London wurde letztes Jahr im Juni eingerichtet, und am 7. März dieses Jahres wurde das Cass Business School Chengdu Center in der Chengdu Hi-Tech Zone offiziell eröffnet. Das Zentrum wird Personaltraining für die Entwicklung von Chengdus Fin-Tech-Industrie anbieten, basierend auf der gut ausgebildeten Fakultät und der starken wissenschaftlichen Forschungsstärke der Cass Business School. Gleichzeitig wird die Cass Business School auch Top-Talente und industrielle Inkubationsplattformen, die mit Jiaozi Fin-Tech Dreamworks verbunden sind, ermutigen, langfristige Forschungskooperationen aufzubauen und sich zusammenzuschließen, um die Forschung und Entwicklung sowie die Kommerzialisierung von Finanztechnologien zu fördern.



