Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Für die Gewinne sehe er auf kurze Sicht Abwärtsrisiken, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders wenn die Schwankungen am Markt nachlassen, könnte das Wachstumsziel des Managements für die Nettoeinnahmen von mindestens 10 Prozent für das Gesamtjahr 2020 unerreichbar sein, was wiederum Abwärtsrisiken für die Konsensschätzungen zur Folge hätte./elm/la Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

