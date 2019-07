Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Absolute Return A (ISIN LU0454070557/ WKN A0YA5P) verzeichnete im Juni eine Wertminderung in Höhe von 0,6%, so die Experten von Sauren.Im ersten Halbjahr 2019 habe der Dachfonds einen Wertrückgang in Höhe von 0,4% hinzunehmen gehabt.Bei den aktienorientierten Absolute-Return-Fonds des Portfolios hätten sich im Juni Fonds mit positivem Ergebnis und Fonds mit negativem Ergebnis nahezu die Waage gehalten. Der von Moni Sternbach verantwortete Man GLG European Mid-Cap Equity Alternative Fund (ISIN IE00BWBSF561/ WKN A2AFB4) habe einen Wertzuwachs in Höhe von 1,3% erzielt. Ein ebenfalls erfreuliches Ergebnis habe der von Andrew Kurita verwaltete Heptagon Kettle Hill US L/S Equity Fund (ISIN IE00BF1D7C38/ WKN A2DXVW) verbucht, welcher um 1,2% zugelegt habe. Dagegen habe der von Tom Hearn, Christian Fiesser und Leo Perry verwaltete Ennismore European Smaller Companies Fund (ISIN IE00B3TNSW80/ WKN A1H78A) in diesem Monat eine Wertminderung in Höhe von 1,9% hinzunehmen gehabt. Der Odey Absolute Return Fund (ISIN GB00B55NGR79/ WKN A1XFLJ) habe einen Wertrückgang in Höhe von 5,4% verbucht, wobei der von James Hanbury verwaltete Fonds insbesondere unter deutlichen Kursverlusten seiner beiden am höchsten gewichteten Positionen gelitten habe. ...

