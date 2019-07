Noch Anfang 2018 notierte das Wertpapier von Covestro auf Rekordniveau und markierte bei 95,78 Euro seinen vorläufigen Höhepunkt, bevor es in einem Abwärtstrend weiter ging. Nach dem Doppeltop in diesem Bereich verlor die Aktie allein in 2018 gut 56 Prozent an Wert, markiert in diesem Jahr aber erneut frische Jahrestiefs um 38,43 Euro. Eine Besserung ist nicht in Sicht, mit dem heutigen Kursabschlag wurde zusätzlich nämlich eine bärische Flagge aufgelöst und dürfte nach technischen Maßstäben weitere Abgaben bereithalten.

Technisch angeschlagen

Die technische Auswertung ergibt unterhalb der Kursmarke von rund 42,92 Euro weiteres Abwärtspotenzial in Richtung der Jahrestiefs bei 38,43 Euro. ...

