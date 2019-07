Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Pence belassen. Nach der jüngsten Sitzung der Europäischen Zentralbank spreche mehr für sinkende Leitzinsen, die die Profitabilität und die Eigenkapitalkosten der Banken belasten würden, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie unterzogen daher die Nachhaltigkeit der Dividenden einem Stresstest. Dabei hätten französische, britische und Benelux-Banken am besten abgeschnitten./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-07-09/13:30

ISIN: GB0031348658