Moody's Analytics, ein globaler Anbieter von Finanzinformationen, ist bei den Risk Technology Awards 2019 zweimal für seine IFRS-9-Lösungen ausgezeichnet worden:

IFRS 9 Enterprise Solution of the Year

IFRS 9 ECL Modelling Solution of the Year

Damit war das Unternehmen in zwei von sechs Kategorien erfolgreich, welche die Funktionen Finanzen, Rechnungswesen, Regulierung und Kreditwesen umfassen.

Für die Rechnungslegungsstandards International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 und Current Expected Credit Loss (CECL) müssen Finanzinstitute Bewertungen und Meldungen zur zukünftigen Entwicklung ihrer Portfolios und Geschäfte abgeben. Während Unternehmen aller Größenordnungen diese Standards erfüllen müssen, wird jedes Institut voraussichtlich mit individuellen Herausforderungen konfrontiert sein.

Moody's Analytics bietet modulare und flexible Lösungen für diese einzigartigen Anforderungen wie Prognoseszenarien, Beratungsdienstleistungen und ImpairmentCalc Software, die preisgekrönte Daten, Modelle sowie Analyse- und Meldewerkzeuge vereint.

"Viele Finanzinstitute müssen ihre Fähigkeit zur Bewertung erwarteter Kreditverluste nach den Standards IFRS 9 und CECL stärken", sagte Cris deRitis, Deputy Chief Economist. "Unsere Lösungen unterstützen sie im Hinblick auf IFRS 9 und CECL, ermöglichen ihnen einen effektiveren Umgang mit Risiken und helfen ihnen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen."

Einem der diesjährigen Preisrichter zufolge bietet Moody's Analytics "eine umfassende Lösung für IFRS 9 und erwartete Kreditverluste".

Dieser Preis ergänzt die wachsende Zahl unserer Auszeichnungen und Branchenehrungen.

Über Moody's Analytics

Moody's Analytics bietet Finanzinformations- und Analysetools an, die Führungskräfte dabei unterstützen, bessere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Unsere tiefgreifende Risikokompetenz, weitreichenden Informationsressourcen und die innovative Nutzung von Technologie helfen unseren Kunden, sich in einem stetig im Wandel befindlichen Marktumfeld sicher zu bewegen. Wir sind bekannt für unsere branchenweit führenden und preisgekrönten Lösungen, die sich aus Forschung, Daten, Software und professionellen Dienstleistungen zusammensetzen und ein nahtloses Kundenerlebnis gewährleisten. Mit unserer Selbstverpflichtung zu hervorragenden Leistungen, einem offenen Denkansatz und unserer Fokussierung auf die Erfüllung der Kundenbedürfnisse schaffen wir Vertrauen in Tausenden von Unternehmen weltweit. Weitere Informationen zu Moody's Analytics finden Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Moody's Analytics ist eine Tochtergesellschaft der Moody's Corporation (NYSE: MCO). Die Moody's Corporation wies im Jahr 2018 Einnahmen von 4,4 Milliarden US-Dollar aus, beschäftigt etwa 13.200 Mitarbeiter weltweit und ist in 42 Ländern vertreten.

