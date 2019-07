Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie der Gea Group vor der anstehenden Berichtssaison des europäischen Investitionsgütersektors auf "Neutral" belassen. Der Fokus liege auf dem Ausblick des Maschinenbauers, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte hatte kürzlich seine Erwartungen an das operative Ergebnis (Ebitda) des Unternehmens wegen Rückstellungen reduziert und liegt damit unter den aktuellen Zielen des Managements. Außerdem hofft Willi auf Neuigkeiten zu möglichen Belastungen aus bestimmten Projekten. Mehr als die Quartalszahlen dürfte aber der Kapitalmarkttag Ende September die Kurse bewegen, glaubt der Experte./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0059 2019-07-09/13:35

ISIN: DE0006602006