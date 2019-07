Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion vor der anstehenden Berichtssaison des europäischen Investitionsgütersektors auf "Neutral" belassen. Der Fokus beim Gabelstaplerhersteller dürfte auf dem Ausblick für das Gesamtjahr liegen, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem interessiere angesichts des sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Umfelds vor allem die Auftragslage im Bereich Industrial Trucks & Services (IT&S, Flugförderzeuge und Dienstleistungen). Hier sei Kion stark vom Markt in Westeuropa abhängig./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000KGX8881