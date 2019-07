Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas vor der anstehenden Berichtssaison des europäischen Investitionsgütersektors auf "Underweight" belassen. Beim dänischen Windkraftanlagen-Hersteller stehe der Bericht über ein weiteres margenschwaches Quartal an, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Damit könnten auch die Markterwartungen etwas sinken. Der Fokus werde auf den Aussagen des designierten Unternehmenschefs Henrik Andersen liegen, der das Ruder beim Konzern Anfang August übernimmt./tav/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 00:20 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0070 2019-07-09/13:43

ISIN: DK0010268606