Cognitive-Search-Spezialist investiert das neue Wachstumskapital in internationales Wachstum und beschleunigt den Übergang von der datengetriebenen zur informationsgesteuerten Wirtschaft.

Sinequa, Spezialist für Cognitive Search und KI-basierte Suche und Analyse, hat eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 23 Millionen Dollar unter Leitung von Jolt Capital und unterstützt vom bisherigen Investor Troismer BVBA erfolgreich abgeschlossen. Die zusätzlichen Mittel wird Sinequa in die Forschung und den weiteren Ausbau seiner Plattform für KI-gestützte Suche und Analyse um innovative Funktionen im Bereich der künstlichen Intelligenz investieren. Für seine auf Forschung basierende innovative Technologie wurde Sinequa bereits mehrfach von unabhängigen Beratungsinstituten als führend im Bereich Kognitive Suche eingestuft.

Einige der weltweit größten Unternehmen nutzen die Sinequa-Plattform bereits, um damit sehr große Datenmengen zu erschließen, zu analysieren und ihren Beschäftigten daraus gewonnene kontextbezogene Informationen zur Verfügung zu stellen. "Nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit zum Aufbau unserer Plattform bieten wir als wohl einziger Softwarehersteller Unternehmen die Möglichkeit, weltweit und in ungeahntem Ausmaß Innovationen zu beschleunigen, Effizienz und Agilität zu verbessern", erklärt Alexandre Bilger, CEO von Sinequa. Fabrice de Salaberry, COO von Sinequa: "Mit den zusätzlichen Ressourcen sind wir in der Lage, die Innovation unserer Produkte voranzutreiben, unseren Kunden noch bessere Wertschöpfung zu bieten, unsere Marktpräsenz und unser Partner-Ökosystem schnell und mit Nachdruck zu erweitern."

"Als Private Equity Tech-Investor in Europa unterstützen wir innovative Technologieunternehmen mit hervorragender finanzieller Performance wie Sinequa", sagt Jean Schmitt, Managing Partner bei Jolt Capital. "Angesichts dieser starken Attraktivität im Markt freuen wir uns, mit Sinequa zusammenzuarbeiten und die nächste Phase seiner globalen Expansion zu unterstützen."

Über Sinequa

Sinequa ist ein unabhängiger Softwareanbieter, der eine kognitive Such- und Analyseplattform für Global-2000-Unternehmen und staatliche Stellen bereitstellt. Sinequa entwickelt seine Expertise und sein Geschäft weltweit mit einem breiten Netzwerk von Technologie- und Geschäftspartnern.

Über Jolt Capital

Jolt Capital SAS ist eine unabhängige Private Equity-Gesellschaft, die in schnell wachsende, profitable, global ausgerichtete Technologieunternehmen europäischen Ursprungs mit einem Umsatz zwischen 10 und 100 Mio. investiert. Jolt Capital hat in verschiedene führende Technologieunternehmen investiert und katalysiert, darunter Heptagon (jetzt Teil von SIX:AMS), Inside Secure (EUR:INSD), Fogale Nanotech, Alpha Mos (EUR:ALM), Blackwood Seven, NIL Technology und 4JET. Die Firma ist von der AMF zugelassen und reguliert. www.jolt-capital.com

