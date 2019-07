Nur wenige Monate nach der Übernahme durch Ipsos automatisieren die beiden Unternehmen den Prozess zur Aufbringung automatisierter Erkenntnisse.

NEW YORK, July 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synthesio, das Unternehmen hinter der weltweit führenden Social Media Intelligence Suite, freut sich, die Veröffentlichung von Signals bekannt zu geben, einem hochmodernen Trenderkennungs- und Erkenntnismodul. Signals nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Ipsos (der Muttergesellschaft von Synthesio) in den Bereichen Datenwissenschaft und Statistik und bietet das breiteste Spektrum an automatisierten Erkenntnissen auf dem Markt.



"Bei der Übernahme durch Ipsos haben wir sofort das Potenzial erkannt, die Social Media Intelligence Suite von Synthesio mit der datenwissenschaftlichen Expertise von Ipsos zu kombinieren. Die Investition in Trenderkennung und automatisierte Erkenntnisse war der erste Schritt, den wir gemacht haben. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden die neueste Technologie zur Verfügung zu stellen, um Erkenntnisse für ihr Geschäft zu identifizieren und zu ans Licht bringen."

- Loic Moisand, CEO, Synthesio

Signals bringt Erkenntnisse und Trends zum Vorschein, die Anwender nicht selbst finden können, und ermöglicht es Marken, schnelle, datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Die von Signals gewonnenen Erkenntnisse sind das Ergebnis der erheblichen Investitionen, die Synthesio & Ipsos kürzlich in ihre Artificial Intelligence (AI) Engine investiert haben. Die Engine analysiert Milliarden von Online-Konversationen und gibt Kunden Erkenntnisse, die sonst verpasst worden wären.

Signals verändert die Art und Weise, wie Sie arbeiten, indem es Erkenntnisse in der Reihenfolge ihrer Bedeutung präsentiert und damit schnellere Benutzereinblicke ermöglicht. Im Gegensatz zu anderen Social-Listening-Plattformen, die sich lediglich auf das Erkennen von Datenspitzen konzentrieren, konzentriert sich Synthesio auf eine Vielzahl von Trenderkennungs- und Erkenntnismodulen, die in die folgenden Kategorien unterteilt sind, um spezifische Geschäftsfragen zu beantworten:

• Shifts - Signifikante Veränderungen in relevanten Online-Konversationen über einen längeren Zeitraum hinweg

• Correlations - Themen aus Online-Konversationen mit ähnlichen Entwicklungen

• Co-mentions - Themen, die online zusammen erwähnt werden

• Peaks - Plötzlicher Anstieg oder Rückgang relevanter Online-Konversationen

• Daily Patterns - Wochentage, an denen relevante Online-Konversationen stattfinden

• Media - Bilder oder Videos, die viral gehen.

Signals ist das erste Großprojekt in einer Reihe von kommenden Innovationen. Synthesio & Ipsos werden weiterhin neue Produkte und Funktionen auf den Markt bringen, und zwar dank erheblicher finanzieller Investitionen in FuE-Mitarbeiter, Datenquellen, Integrationen, KI, Bild- und Videoanalyse, Stimmungsanalyse und Nutzererfahrung - allesamt mit dem Ziel, Marken dabei zu unterstützen, Online-Konversationen zu verstehen und die Verbraucher, die sie verfassen.

Signals befindet sich seit April in der geschlossenen Beta-Phase und wird im Juli für alle Synthesio-Kunden verfügbar sein. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie synthesio.com/signals.

Über Synthesio

Synthesio, ein Unternehmen von Ipsos, ist weltweit führend in dem neuesten Bericht über Social-Listening-Plattformen, der von einem unabhängigen Forschungsunternehmen veröffentlicht wurde. Synthesio bietet Marken und Agenturen auf der ganzen Welt Social-Listening-Tools und Zielgruppenerkenntnisse, um die Auswirkungen von Konversationen in sozialen und Mainstream-Medien zu messen. Die Synthesio Social Media Intelligence Suite liefert automatisch umsetzbare Erkenntnisse - sowohl qualitative als auch quantitative - aus der umfangreichsten Sammlung von Daten auf dem Markt. Geschäftseinheiten können Synthesio Dashboards, vordefinierte Anwendungsfälle, anpassbare Berichte und Social-Media-Command-Center-Displays - in Verbindung mit den Social-Intelligence-Services von Ipsos - nutzen, um strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Synthesio wurde 2006 gegründet und verfügt über Niederlassungen in New York, Paris, London, Singapur und Brüssel.