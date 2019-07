Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Verantwortlichen für die gute Kapitalmarktentwicklung der ersten Jahreshälfte 2019 sind leicht zu identifizieren: Es waren die Notenbanken, so die Analysten der DekaBank.Die Geldpolitik sei derzeit der dominierende Faktor für die Märkte. Bereits zu Jahresbeginn habe vor allem die Europäische Zentralbank (EZB), aber auch die amerikanische Notenbank FED deutlicher als zuvor auf die gedämpfte Inflationsentwicklung und die konjunkturellen Risiken hingewiesen. Mittlerweile sei es sogar zu einer kompletten Kehrtwende gekommen. Nicht mehr der Ausstieg aus der Niedrigzinsphase, sondern deren Verlängerung und Vertiefung stünden nun auf dem Programm. Die Analysten der DekaBank hätten in diesem Monat mit neuerlichen Zinssenkungen für die EZB und die FED diese Kehrtwende in ihre Prognosen aufgenommen. Das bedeute, dass der Gedanke an positive Geldmarktzinsen auf unbestimmte Zeiten in die Zukunft verschoben werde. ...

