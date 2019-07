Salzburg (www.anleihencheck.de) - Derzeit gibt es zwei wesentliche Einflussfaktoren auf die Stimmung an den Finanzmärkten, allen voran die konjunkturelle Abkühlung, so die Experten der Zürcher Kantonalbank Österreich AG.Diese stehe nicht mehr vor der Tür, sondern sei bereits in vollem Gange. Ein wichtiger Hinweis dafür sei die jüngste wirtschaftliche Entwicklung in den USA, die noch Ende 2018 mit kräftigem Wirtschaftswachstum und einer rekordverdächtig niedrigen Rezessionswahrscheinlichkeit ein Ausrufezeichen zu setzen vermocht hätten. Doch das Bild habe sich gewandelt und im Zuge der Verschärfung des Handelskonfliktes hätten sich die Konjunkturaussichten weiter eingetrübt. Die Konjunkturdaten der Eurozone seien gleichfalls schwach ausgefallen, in Deutschland und Italien dürfte das Wachstum sogar geschrumpft sein. Die Erwartungen der Experten der Zürcher Kantonalbank Österreich AG für das Wachstum der Eurozone im zweiten Quartal lägen daher bei nur 0,2 Prozent. ...

