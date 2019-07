Hamburg (www.fondscheck.de) - Pressemitteilung der ws-hc Werkhausen & Stehr Hanf Consulting UG vom 09.07.2019:Diese Fonds haben die Anleger am meisten interessiert - gemessen an den Profilaufrufen eines der führenden Fondsvermittler in Deutschland:Auszug FondsDISCOUNT: Von den kleineren Fonds in der Top 10-Liste fällt vor allem der ws-hc Hanf Industrie Aktien Global (ISIN LI0443398271/ WKN A2N84J) auf, der als erster deutscher Aktienfonds auf das Trendthema Cannabis setzt. Die Möglichkeiten, den Naturrohstoff medizinisch oder industriell zu nutzen, löste im vergangenen Jahr einen regelrechten Boom aus, begleitet von einer rechtlichen Legalisierungswelle in vielen Ländern. Der Fonds startete im Dezember 2018 quasi als Pionier in dieser jungen Branche. Wer sich den Hanffonds gekauft hat, kann von attraktiven Wertsteigerungschancen profitieren - allerdings gilt der Sektor auch als recht schwankungsanfällig. Ein regelmäßiger Blick ins Depot oder eben auf die Kennzahlen ist daher angebracht. ...

