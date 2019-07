Das Unternehmen Noot Personenvervoer betreibt in Den Haag jetzt die erste wasserstoffbetriebene Taxiflotte in den Niederlanden. Auch in Wiesbaden sind künftig Brennstoffzellen-Taxis unterwegs - jedoch deutlich weniger als in Den Haag. In den Niederlanden handelt sich um 35 Toyota Mirai, die als "WMO-Beförderung" eingesetzt werden - ein in einem Sozialgesetz vorgesehener Taxiservice für Menschen, die ...

