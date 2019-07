Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Morningstar, Inc. (Nasdaq: MORN), ein führender Anbieter von unabhängigem Investmentresearch, gab heute bekannt, dass es zwei seiner zukunftsorientierten Fonds-Ratingsysteme, das Morningstar Analyst Rating? (Analyst Rating) und das Morningstar Quantitative Rating? (Quantitative Rating), weiterentwickelt hat, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

