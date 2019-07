Die Wertpapierexperten der australischen Investmentbank Macquarie haben die Aktie der voestalpine von "Neutral" auf "Underperform" herabgestuft. Das Kursziel wurde ebenso von 29 auf 22 Euro herabgesetzt.

In der jüngst veröffentlichten Studie nennt der Macquarie-Analyst Ioannis Masvoulas den zunehmenden Margendruck und die anhaltende Schwäche der Autoindustrie als Gründe für die Herabstufung. Andererseits dürften laut Masvoulas die Stahlpreise mittlerweile am Tiefpunkt angekommen sein und dementsprechend in den kommenden zwölf Monaten wieder ansteigen.

Am Dienstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 4,27 Prozent bei 25,35 Euro.

Analysierendes Institut Macquarie

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) fpr/rai

AFA0076 2019-07-09/15:18

ISIN: AT0000937503