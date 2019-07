Es rumpelt in dieser Woche an den Börsen weltweit. Die Wall Street bildet da keine Ausnahme. Vorbörslich ist der Dow Jones klar im Minus. Vieles dreht sich wieder einmal um das Thema Zinssenkungen.



Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.