-- Schnell wachsender Uhrenhersteller schließt Vereinbarung mit TrueCommerce Datalliance ab, um Lagerbestände zu optimieren --

CINCINNATI, July 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce Datalliance, ein globaler Anbieter von Vendor-Managed-Inventory- und Collaborative-Replenishment-Software (VMI und CR), gab heute bekannt, dass die Accutime Watch Cooperation seine Vendor-Managed-Inventory-Plattform an über 900 Einzelhandelsstandorten verwenden wird. Accutime entwirft, produziert und vermarktet im Trend liegende Markenmodeuhren für alle Geschlechter und jedes Alter.



Leon Shama, VP Sales and Marketing bei Accutime, sagte: "Verbraucher wollen Optionen, wenn sie Armbanduhren auswählen. Sie wollen die Uhren anfassen, ihr Gewicht fühlen und sie anprobieren. Daher ist es wichtig, dass unsere Produkte im Ladengeschäft verfügbar sind, denn dies ist die beste Methode ihr Kauferlebnis zu verbessern. Und dank Vendor Managed Inventory werden wir unsere Lagerbestände optimieren, die allgemeine Käuferzufriedenheit erhöhen und ein besserer Anbieter für unsere Handelspartner sein."

Accutime wird die Einzelhandelslösung der Lieferketten-Managementplattform von TrueCommerce Datalliance einsetzen. Diese Lösung verfügt über eine robuste Sortimentsplanungsfunktion, die Verkäufe maximiert, indem sie sicherstellt, dass die richtigen Artikel in den richtigen Geschäften verfügbar sind. Artikelprognosen für jedes Geschäft werden auf wöchentlicher Basis aktualisiert, um eine akkurate Nachbestellmenge zu gewährleisten und einen Artikelbestand aufrechtzuerhalten, der innerhalb des gewünschten Minimums und Maximums liegt. Diese reaktionsfähige Lösung optimiert Produktverfügbarkeit und vermeidet Überbestände.

Director of Sales von TrueCommerce Datalliance, Tom Hoar, erklärt wie Accutime von der Einzelhandelslösung profitieren wird. "Wenn verschiedene Nachfragesignale, Lagerbestände und andere Datenpunkte in die Plattform von TrueCommerce Datalliance eingegeben werden, reagiert die Lösung dynamisch auf Kundenumsätze und empfiehlt die entsprechenden Warenbestände," sagte Hoar. "Dies eliminiert viele manuelle Berechnungen und beschleunigt den Bestellprozess außerordentlich. Wir sind begeistert, Accutime dabei zu helfen, effizienter zu werden und seinen Kunden besser zu dienen."

Accutime-Planer werden außerdem einen erheblichen Produktivitätsschub erleben, wenn sie die TrueCommerce Datalliance-Lösung einsetzen, um die Ware in allen Geschäften mittels verschiedener hochskalierter Funktionen zur Steuerung der Bestände auf Ladenebene zu verwalten. Shama sagte: "Die Funktion "Mass Order Preview" wird uns sehr viel Zeit einsparen. Mit einem Knopfdruck können unsere Planer Bestellungen für jeden Einzelhandelsstandort, der durch VMI verwaltet wird, aufgeben. Darüber hinaus werden Informationen wie Kategorie-IDs, Produktzuweisungen und Gesamtwert der Bestellungen automatisch berechnet. Dies könnte die Art und Weise, wie wir unseren Bestand verwalten, völlig neu gestalten."

Um weitere Informationen über Supply-Chain-Lösungen von TrueCommerce zu erhalten, besuchen Sie die Website des Unternehmens.

Über TrueCommerce:

TrueCommerce ist die umfassendste Methode, um Ihr Unternehmen über die Lieferkette hinweg zu vernetzen und alles zu integrieren, von EDI, über Bestandsmanagement, Fulfillment, digitalen Schaufenstern und Marktplätzen bis zu Ihrem Geschäftssystem und was immer als Nächstes kommt. Um im dynamischen globalen Markt von heute immer vorne zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig aktiv zu sein. Doch dies erfordert häufig zu viele Lösungen und zu viel Aufwand beim Assemblieren. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, vernetzter zu sein, mehr Unterstützung zu haben und besser auf Entwicklungen der Zukunft vorbereitet zu sein. Darum vertrauen Tausende von Unternehmen auf uns - von Start-ups bis zu Unternehmen im Fortune 100 in unterschiedlichen Branchen.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie auf https://www.truecommerce.com .

Über Accutime Watch Corp.

Accutime Watch Corp. wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Herzen des Modebezirks von New York City. Accutime konnte durch die kontinuierliche Entwicklung von neuen Uhrenprogrammen und erfolgreichen Lizenzvereinbarungen sowie durch die Produktion und Vermarktung von zahlreichen Eigenmarken erhebliches Wachstum verzeichnen. Accutime ist Lizenznehmer von Disney, Marvel, Nickelodeon, US Polo, XOXO und Kensie.