Der Druck in der Autobranche ist groß. So groß, dass sich auch die größten Autobauer sogar zu klein fühlen, um die Probleme der Industrie zu lösen. Die Investitionen in Elektromobilität, autonomes Fahren und neue Mobilitätsdiente werden Milliarden verschlingen. Volkswagen-Chef Herbert Diess spricht seit gut einem Jahr mit seinem Ford-Kollegen Jim Hackett über eine mögliche Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern, um die Kosten im Zaum zu halten.Volkswagen und Ford werden in Zukunft enger zusammenarbeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...