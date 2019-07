Original-Research: Hochdorf Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Hochdorf Holding AG Unternehmen: Hochdorf Holding AG ISIN: CH0024666528 Anlass der Studie: Update Empfehlung: n.a. seit: 09.07.2019 Kursziel: n.a. Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Neuausrichtung führt zu radikalem Unternehmensumbau Nachdem Hochdorf bereits Mitte Mai vor dem Hintergrund der aktuellen operativen Situation ein Strategie-Update angekündigt hatte, gab das Unternehmen gestern erste Maßnahmen zum Konzernumbau bekannt. Fokussierung auf Baby Care: Demnach wird sich Hochdorf zukünftig auf den Bereich Baby Care (Umsatz 2018: 176,0 Mio. Euro; Anteil am Konzernumsatz: 31,4%) konzentrieren. Allerdings sieht die Geschäftsleitung für den größten Segmentumsatzlieferanten Pharmalys in der derzeitigen Aufstellung im Unternehmen keinen nachhaltigen Erfolg mehr und prüft strategische Optionen für die 51%ige Tochter. Verkauf der Uckermärker Milch GmbH geplant: Hochdorf plant zudem, Babynahrung zukünftig ausschließlich in der Schweiz zu produzieren, wodurch der Produktionsstandort in Deutschland seine operative Relevanz verliert. Dementsprechend wird Hochdorf die Uckermärker Milch GmbH verkaufen und darüber hinaus in den nächsten 12 Monaten eine neue Strategie für das Segment Dairy Ingredients (Umsatz 2018: 354,4 Mio. Euro; Anteil am Konzernumsatz: 63,2%) erarbeiten. Skalierung des Bereichs Cereals & Ingredients gescheitert: Vor dem Hintergrund des seit Jahren stockenden Wachstums bei Cereals& Ingredients wird Hochdorf Teile dieses Bereichs (nicht-milchbasierte Spezial-Sprühprodukte und Health-Supplements) in Dairy Ingredients integrieren. Hochdorfs 90%ige Beteiligung an Hochdorf South Africa Ltd. wird demnächst veräußert, für andere Tochtergesellschaften (Marbacher Ölmühle GmbH, Snapz Foods AG sowie die Zifru Trockenprodukte GmbH) werden strategische Alternativen geprüft. Kurzfristige Finanzierung gesichert: Wenngleich Hochdorfs Finanzierung für die nächsten Monate laut Unternehmensangaben gesichert ist, erarbeitet das Unternehmen mit seinen Konsortialbanken ein langfristiges Finanzierungskonzept. Der Ausgang der Gespräche dürfte u.E. insbesondere von dem Erfolg der angestrebten Restrukturierungen abhängen. Umsatz- und Ergebnispotenzial derzeit nicht abzuschätzen: Obwohl wir bereits deutlich unter den Konsensschätzungen für dieses Jahr sowie für 2020 und 2021 lagen, werden aufgrund der anstehenden Restrukturierungsmaßnahmen Umsatz- und Ergebnis für 2019 signifikant unter unseren Schätzungen sowie unter dem Vorjahreswerten liegen. Darüber hinaus ist anzunehmen, dass Hochdorf nach einer erfolgreichen Fokussierung auf den Bereich Baby Care ein nennenswert niedrigeres Umsatzpotenzial aufweisen wird. Deshalb sind sowohl unsere Modellannahmen als auch die des Konsens' obsolet. Eine genaue Beurteilung eines realistischen Umsatz- und Ergebnisniveaus wird erst nach der genauen Spezifizierung der avisierten Maßnahmen möglich sein. Allein durch den Verkauf der Uckermärker Milch GmbH sowie die Aufgabe des Bereichs Cereals & Ingredients dürfte sich u.E. das Umsatzniveau ceteris paribus jedoch bereits um ca. 30% verringern. Fazit: Hochdorf wird in den nächsten Monaten und Quartalen eine radikale aber notwendige Restrukturierung durchlaufen, deren Ergebnis heute noch nicht absehbar ist. Vor dem Hintergrund der geringen Visibilität, auch wegen der neu zu verhandelnden Unternehmensfinanzierung, setzen wir das Rating bis auf weiteres aus. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

