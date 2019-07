Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Sommerloch scheint erst einmal verschoben, so die Deutsche Börse AG.Händler würden von einer ausgesprochen aktiven Woche im Geschäft mit Exchange Traded Funds berichten. "Wir kommen auf für die Jahreszeit überdurchschnittliche 56.000 ETF-Transaktionen", fasse Frank Mohr zusammen. Über alle Anlageklassen hinweg überwögen bei der Commerzbank mit 52 Prozent die Zuflüsse. MSCI World-, S&P 500- sowie EURO STOXX 50-Tracker hätten in der Umsatzstatistik auf der Verkaufs- und Kaufseite zu den Top-Werten gehört. Zumeist in den Depots seien Tracker des breit aufgestellten MSCI World Index (ISIN LU0274208692/ WKN DBX1MW; ISIN IE00BJ0KDQ92/ WKN A1XB5U; ISIN IE00B4L5Y983/ WKN A0RPWH) gelandet. ...

