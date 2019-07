München (ots) - Personio, Münchner Anbieter der gleichnamigen HR-Softwarelösung für kleine und mittelständische Unternehmen, startet heute sein deutschlandweites Kooperationsprogramm mit Steuerberatern. Kanzleien werden dadurch insbesondere bei der bisher zeitaufwendigen und unübersichtlichen Zusammenarbeit mit Mandanten bei der Lohnabrechnung entlastet, während diese auch von DSGVO-konformen Services im Bereich HR-Management und Recruiting profitieren. Damit ermöglicht es Personio Steuerberatern, ihre Beratungskompetenz im Bereich Digitalisierung um das Thema Personalarbeit zu erweitern.



Für Kanzleien und Steuerberater war insbesondere der Prozess der Lohnbuchhaltung bislang immer mit enormem zeitlichen Aufwand verbunden. Personio beschleunigt, vereinfacht und strukturiert diesen Prozess merklich. Die HR-Software ermöglicht zudem:



- Verbesserte Effizienz und mehr Flexibilität: Die zentrale Datenhaltung ermöglicht es Beratern von überall aus auf wichtige Dokumente und Informationen beim Mandanten zuzugreifen. - Erweiterung des Beratungsspektrums: Durch die Zusammenarbeit mit Personio können Steuerberater ihr Leistungsangebot um die Digitalisierung von Personalprozessen erweitern und werden so attraktiver für Mandanten. - Mehr ertragreiches Beratungsgeschäft: Personio ermöglicht es Kanzleien, sich noch stärker auf ihre Beratungstätigkeiten zu fokussieren - durch die gewonnene Zeit können sie zusätzliche ertragreiche Mandate annehmen.



"Der digital affine Steuerberater von heute wird immer mehr auch zum Ansprechpartner für weitere Themen, die die digitale Zukunft von Unternehmen betreffen. In der klassischen Finanzbuchhaltung beobachten wir diese Entwicklung schon länger. Für Fragen des digitalen Personalwesens wollen wir mit unserem Kooperationsprogramm Vorreiter sein und es unseren Partnern ermöglichen, ihre Mandanten bestmöglich zu unterstützen", so Michael Maier, Director Partnerships bei Personio.



"Für die reibungslose Zusammenarbeit mit unseren Mandanten ist ein einheitlicher Wissens- und Informationsstand über Personaldaten unabdingbar. Personio erfüllt das perfekt und ist damit ein wertvoller Partner für uns und unsere Mandanten", so Peter Kusel, Partner bei birkenmaier & kusel Steuerberatung.



Mehr Informationen zum Kooperationsprogramm erhalten Steuerberater unter https://personio.de/steuerberater.



Über Personio



Personio ist ein 2015 in München gegründetes Unternehmen für Personalverwaltungs- und Bewerbermanagement-Software. Die gleichnamige Softwarelösung ist spezialisiert auf Unternehmen zwischen 10 und 2.000 Mitarbeiter. Bereits über 1.500 Kunden nutzen das HR-Betriebssystem in über 35 Ländern. Abseits des Produkts agiert Personio als Wissensvermittler in der HR-Branche und veranstaltet Konferenzen, Netzwerk-Events für HRler und berichtet im Unternehmensblog über wissenswerte HR-Themen. Alle weiteren Informationen unter www.personio.de



OTS: Personio newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131958 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131958.rss2



Pressekontakt: Fabian Zeitler personio@piabo.net +49 (0) 30 2576205 275