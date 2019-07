Mit der ständig wachsenden Komplexität elektronischer Schaltungen und der zunehmenden Verwendung von BGA-Gehäusen wird die Überprüfung der fehlerfreien Montage immer wichtiger. Eine Möglichkeit ist der Boundary-Scan-Test, der eine automatisierte Methode zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit, korrekten Anordnung und Lötfehlerfreiheit von Komponenten bietet, ohne dass Software auf der Platine ausgeführt werden muss.

Als Jedec-Standards für GDDR5- und DDR4-Speicher veröffentlicht, definieren sie integrierte Testfunktionen, die mit diesen Systemen zusammenarbeiten, um eine schnelle Prüfung auf Montagefehler zu unterstützen. Solche Verfahren können durch frühzeitiges Erkennen von Problemen viele Arbeitsstunden verhindern und sind auf den ersten Prototyp-Platinen ebenso anwendbar wie auf die Serienproduktion. Das Streben nach Unterstützung dieser Art von In-Circuit-Tests wurde in der neuesten GDDR6-Spezifikation fortgesetzt, die Ende 2018 veröffentlicht wurde.

DDR4-Konnektivitätstestmodus

Größere DDR4-Speicher beinhalten eine Testfunktion, mit der die Konnektivität der Pins überprüft werden kann. Wenn der Test Enable (TEN)-Eingang aktiviert wird, werden die Speicherzellen umgangen und die Funktionalität der Pins geändert: Viele werden zu Eingaben, die ein interner asynchroner Logikbaum kombiniert, um Ausgänge an anderen Pins zu erzeugen. Durch Anwenden einer Reihe verschiedener Testmuster und Lesen der resultierenden Ausgänge kann bestätigt werden, dass die Nicht-Power-Pins frei von Drahtbruch, Kurzschlüssen oder Haftfehlern sind. Wenn ein Fehler gefunden wird, ermöglicht eine sorgfältige Auswahl der Eingabemuster sogar den Fehler auf einem bestimmten Netz zu lokalisieren.

Der Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass der Test durchgeführt wird, ohne dass die Speicherzellen selbst geschrieben oder gelesen werden müssen, was einen schnellen Ablauf ermöglicht.

Zugang über JTAG erhalten

Die einfachste Möglichkeit für eine PC-Anwendung diese Testsequenzen anzuwenden und die resultierenden Ausgaben zu bewerten, ist die Verwendung von Boundary-Scan-Techniken, da dies selten Änderungen an der Leiterplatte erfordert. In den meisten Designs sind die DDR4-Pins bereits zu einem Prozessor oder einer FPGA geroutet, die sehr wahrscheinlich Boundary-Scan-Fähigkeiten haben. Um einen Konnektivitätstest einzuleiten versetzt ein PC, der über den JTAG-Port angeschlossen ist, den Prozessor oder die FPGA in den JTAG-Testmodus. Dies isoliert die Nicht-Power-Pins von ihrer normalen Funktionalität und verbindet sie stattdessen intern mit einem Boundary-Scan-Register. Auf diese Weise kann der PC die an diese Pins angeschlossenen Netze steuern (Bild 1). Eine PC-basierte Software kann dann den TEN-Pin des Speichers steuern und die erforderlichen Testvektoren anwenden. Die resultierenden Ausgänge werden in das Register zurückgelesen und dann seriell aus dem JTAG-Port der Platine getaktet, damit die PC-Software sie analysieren kann. Dies alles kann ohne die Notwendigkeit einer Software auf der Platine geschehen und eignet sich daher für frühe Prototypen, bevor der Code geschrieben wurde.

Die einfache Steuerung wird automatisch von einer PC-Software ausgeführt, die importierte Stück- und Netzlisten verwendet, um den gesamten Vorgang einfach und benutzerfreundlich zu gestalten.

Praktische Einschränkungen des DDR4-Konnektivitätstestmodus

Während der Testmodus eine willkommene Erweiterung zur DDR-Spezifikation darstellt, weist der Ansatz zur Bestimmung, ...

