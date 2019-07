Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

ES0162600417 Duro Felguera S.A. 09.07.2019 ES0162600003 Duro Felguera S.A. 10.07.2019 Tausch 50:1

CA3621LV1086 Go Metals Corp. 09.07.2019 CA38018L1031 Go Metals Corp. 10.07.2019 Tausch 1:1

CA92871N2014 Voltaic Minerals Corp. 09.07.2019 CA02075W1059 Voltaic Minerals Corp. 10.07.2019 Tausch 1:1