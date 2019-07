103 Millionen US-Dollar wurden, unter anderem dank einem neuen, in den USA ansässigen institutionellen Investor, in der erweiterten Serie E eingeholt, was den Gesamterlös der Serie E auf 303 Millionen US-Dollar bringt.

LAUSANNE, Schweiz, July 09, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Wirkstoffentdeckungs- und Entwicklungsunternehmen im Bereich der Onkologie, das sich auf die Entwicklung von Antikörper-Medikamentenkonjugaten (ADCs) spezialisiert, hat heute den endgültigen Abschluss seiner Serie-E-Finanzierungsrunde mit einem erweiterten Volumen von 103 Millionen US-Dollar bekannt gegeben, was einem Anstieg des Bruttoerlöses in der Serie-E-Finanzierung auf 303 Millionen US-Dollar entspricht. Der endgültige Abschluss der Expansionsrunde beinhaltet eine Investition von 25 Millionen US-Dollar von einem neuen, in den USA ansässigen institutionellen Investor sowie zusätzliche Investitionen von bestehenden Investoren, die an der zuvor angekündigten Expansion der Serie E in Höhe von 76 Millionen US-Dollar beteiligt waren.



Dr. phil. Chris Martin, Chief Executive Officer von ADC Therapeutics, erklärte: "Wir freuen uns, einen neuen institutionellen Blue-Chip-Investor unter unseren Aktionären zu begrüßen. Diese Finanzierung bietet uns eine starke Bilanzstruktur, um die Vorbereitungen für eine mögliche ‚Biologic License Application' (BLA) für ADCT-402 (Loncastuximab Tesirin) zur Anwendung beim rezidivierendem oder refraktärem diffusem, großzelligem B-Zell-Lymphom (DLBCL) in der zweiten Jahreshälfte 2020 zu finanzieren sowie um basierend auf dem Ausgang unseres letzten Phase-I-Treffens mit der US Food and Drug Administration (FDA) eine Phase-II-Pivotstudie zu ADCT-301 (Camidanlumab-Tesirin) zur Anwendung beim Hodgkin-Lymphom einzuleiten.

ADC Therapeutics plant, die Einbindung einer großen Anzahl von Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL in seine Phase-II-Pivotstudie zu ADCT-402 in Kürze abzuschließen und in der zweiten Hälfte 2019 Zwischenergebnisse vorzulegen. Darüber hinaus wird ADCT-402 in einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Ibrutinib bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL oder Mantelzelllymphom (MCL) evaluiert sowie in einer Phase-Ib-Studie in Kombination mit Durvalumab bei Patienten mit rezidivierendem und refraktärem DLBCL, MCL oder follikulärem Lymphom. Zudem plant das Unternehmen, in den kommenden Monaten eine Phase-II-Pivotstudie in Bezug auf ADCT-301 bei Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem Hodgkin-Lymphom zu starten. ADCT-301 mit seinem neuartigen Wirkstoffmechanismus, der auf regulatorische T-Zellen abzielt, wird zudem in einer Phase-Ib-Studie bei Patienten mit ausgewählten soliden Tumoren im fortgeschrittenem Stadium bewertet.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Onkologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von hochspezifischen Antikörper-Medikamentenkonjugaten.