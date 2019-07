Eine aktuelle Studie von Financial Times (FT) Focus, unterstützt von Apptio, zeigt: In Deutschland führt die Bereitstellung von IT-Investitionen für neue digitale Technologien zu den heftigsten Meinungsverschiedenheiten zwischen CIO und CFO



München (ots/PRNewswire) - Apptio, Inc., Software für beschleunigte Digitale Transformation, veröffentlichte heute eine Studie dazu, wie die wirtschaftlichen Effekte der IT und der Druck zu digitaler Transformation die Dynamiken in den Vorständen beeinflussen und CIOs als effektivste Führungskräfte für Veränderungen positionieren.



Die Studie 'Disruption in the C-suite: How the digital transformation imperative is changing CxO dynamics



Erhebungsmethodik:



Die Daten für diese Studie wurden aus der Befragung von 555 globalen C-Level- und C-1-Führungskräften (einschließlich CEO, CFO, CIO, CDO und COO) in zwölf Ländern und neun Branchen zusammengestellt. Jeweils rund ein Drittel stammten aus den Bereichen Finanzen, IT und Infrastruktur/Betrieb. 58 Prozent der Befragten stammen von Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz zwischen 500 und 999 Millionen US-Dollar. Der Rest hat einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde Dollar.



Über Apptio



Apptio® unterstützt die Digitale Transformation von Unternehmen. Technologische Führungskräfte setzen auf Apptio's Machine Learning, um ihre Technologieausgaben zu analysieren, zu planen und so in Lösungen investieren zu können, die Geschäftsprozesse beschleunigen und Innovationen ermöglichen. Mit Apptio lassen sich Kosten, Auslastung und Rechnungsdaten in geschäftsorientierte Perspektiven übersetzen. Dies hilft Organisationen, Ausgaben zu optimieren, strategisch zu planen und die Digitalstrategie für ihr Unternehmenswachstum voranzutreiben. Technologische Führungskräfte erhalten unmittelbar Empfehlungen, die bis zu 30 Prozent an Kosteneinsparungen bei Cloud-Services schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Apptio.com



