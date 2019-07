Wismar (ots) -



Viele Steuerberater sind aufgrund der Digitalisierung auf der Suche nach neuen beruflichen Strategien. Ihr Blick geht oft zur naheliegenden Unternehmensberatung. Für die geplante Umorientierung braucht es jedoch spezifisches Know-how. Der berufsbegleitende MBA Business Consulting von WINGS, dem bundesweiten Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, vermittelt genau diese Kompetenzen.



Die Branche der Steuerberater ist im Wandel begriffen. Tätigkeiten wie die Buchführung, das Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen werden durch die Digitalisierung stark vereinfacht. Die bisherigen Honorare werden am Markt nicht mehr realisierbar sein - ein starker Margenverfall wird die Folge sein. Es stellt sich also für viele die Frage nach neuen Geschäftsfeldern: "Die Veränderung des Berufsfeldes macht für viele Kanzleien dann eine Spezialisierung auf die betriebswirtschaftliche Beratung notwendig" erklärt Prof. Dr. Jürgen Zeis, selbst gelernter Steuerberater und Professor an der Hochschule Wismar.



Genau darauf zielt der neu konzipierte Fernstudiengang MBA Business Consulting von WINGS ab. Er vermittelt fundiertes Fachwissen zu Themen wie Projektmanagement, Existenzgründungsberatung, Geschäftsmodellberatung, Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle, Mergers and Acquisitions-Beratung sowie Change- und Turnaround-Management. Wichtiges Know-how über das jede Führungskraft verfügen sollte. So erlangen neben Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern auch Young Professionals, Führungskräfte von NGOs, Controller, Quereinsteiger oder Zeitsoldaten mit dem MBA Business Consulting eine flexible Kompetenzerweiterung auf höchstem akademischem Niveau.



Im MBA geht es nicht primär um Wissenstransfer, sondern um praxisgerechte Methoden- und Kompetenzvermittlung für betriebswirtschaftliche Entscheider. In Anlehnung an das Konzept amerikanischer Business Schools beruht das Fernstudium wesentlich auch auf aktuellen Fallstudien, die in interdisziplinären Gruppen bearbeitet werden. "Die Case Studies bieten einen komplexen Praxisbezug. Unsere Fernstudierenden erarbeiten sich hier Kernkompetenzen und können diese im Beruf dann 1:1 umsetzen", erklärt Prof. Zeis. Den hohen wissenschaftlichen und praxisorientierten Anspruch gewährleistet zum einen, dass alle Dozenten über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis verfügen, zum anderen, die enge Zusammenarbeit mit dem Institut für Unternehmensbesteuerung und Consulting (IFUC), das der Hochschule Wismar zugeordnet ist.



Über die Studien-App sind Studieninhalte, Video-Vorlesungen, Noten und Termine jederzeit online und offline verfügbar. Zweimal im Semester trifft sich die Studiengruppe zum Präsenzwochenende am Studienstandort, um gemeinsam Konzepte und Strategien zu entwickeln. Die Prüfungen der Onlinemodule können variabel an 14 Standorten oder nach individueller Absprache weltweit z.B. an Goethe-Instituten abgelegt werden. Nach vier Semestern erhalten die Absolventen den begehrten den begehrten internationalen Hochschulabschluss "Master of Business Administration (MBA)". Die Einschreibefrist zum Wintersemester 2019/2020 läuft noch bis zum 31. August. Am 15.8. stellt WINGS um 19 Uhr den neuen MBA in einer Online-Infoveranstaltung exklusiv vor. Weitere Infos und Anmeldung unter wings.de/mba



